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21:44 (мск), источник: Tengrinews

Героин на 72 миллиона тенге изъяли полицейские в Астане

В Астане сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию лиц, у которых обнаружен и изъят героин в особо крупном размере, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

По данным полиции, в поселке Пригородный при сбыте героина весом 1,3 грамма был задержан гражданин М. 1982 года рождения. В ходе обыска у него было обнаружено еще 1,29 грамма героина.

«Одновременно с этим сотрудниками УБН ДВД Астаны задержан основной поставщик и сбытчик наркотиков. При проведении обыска по месту жительства у 24-летней жительницы Акмолинской области обнаружено и изъято наркотическое средство “героин” весом около 9 килограммов. В ходе проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято около 18 тысяч разовых доз, цена которых бы составила на “черном рынке” более 72 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по статьям 296 и 297 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС ДВД Астаны.

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