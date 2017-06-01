СК разберётся в двух случаях избиения воронежских школьниц ровесницами
Воронежские следователи начали проверку по сообщениям об избитых девочках в среду, 31 мая. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Воронежские следователи начали проверку по сообщениям об избитых девочках в среду, 31 мая. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
Один из инцидентов случился в Коминтерновском районе. Две 15-летние школьницы избили сверстницу. Побои они сняли на камеру и выложили в интернет видео, которое появилось в воронежских СМИ.
Жертвой второго нападения подростков стала 9-летняя девочка в Левобережном районе. Её мама пожаловалась на случившееся журналистам.
— В настоящее время по фактам, изложенным в СМИ, проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — пояснила Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.