СК разберётся в двух случаях избиения воронежских школьниц ровесницами

Один из инцидентов случился в Коминтерновском районе. Две 15-летние школьницы избили сверстницу. Побои они сняли на камеру и выложили в интернет видео, которое появилось в воронежских СМИ.

Жертвой второго нападения подростков стала 9-летняя девочка в Левобережном районе. Её мама пожаловалась на случившееся журналистам.

— В настоящее время по фактам, изложенным в СМИ, проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, — пояснила Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.