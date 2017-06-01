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03:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Маршрутка на полном ходу врезалась в автобус на остановке Судоверфь в Хабаровске

Пострадавшим пассажирам потребовалась помощь медиков.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Раним утром на остановке Судоверфь в Хабаровске маршрутный автобус 83а на полном ходу врезался в стоящий на остановке муниципальный автобус 25 маршрута. Некоторым пострадавшим пассажирам потребовалась помощь медиков, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В 8 часов утра на остановке Судоверфь произошла авария с участием муниципального и частного автобуса. Автобус 25 маршрута уже закончил посадку пассажиров в салон, но еще не успел отъехать от остановки. В этот момент в него на полном ходу сзади врезался маршрутный автобус 83а. Удар был сильный, после которого маршрутка «отлетела» от автобуса.

По словам пассажиров, маршрутка неслась по дороге с большой скоростью и, подъезжая к остановке, не успел вовремя сориентироваться. Кто-то говорит, что водитель отвлекся на телефонный разговор.

Чтобы водитель не скрылся с места происшествия, ему под колеса подложили кирпич и преградили дорогу.

Нескольким пассажирам понадобилась помощь врачей. Стоявшие на остановке пассажиры вызвали машину скорой помощи.

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