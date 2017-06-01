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03:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник похитил машину у жителя Хабаровского края

В поселке Ванино местный житель припарковал автомобиль возле своего дома. Утром он обнаружил, что машина пропала.

Оказалось, что ее угнал мужчина, имеющий криминальное прошлое. Злоумышленник ночью разбил стекло автомобиля, нашел в бардачке запасные ключи и уехал.

Фигуранта задержали, когда он управлял угнанной машиной. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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