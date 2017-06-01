Уголовник похитил машину у жителя Хабаровского края
В поселке Ванино местный житель припарковал автомобиль возле своего дома. Утром он обнаружил, что машина пропала.
В поселке Ванино местный житель припарковал автомобиль возле своего дома. Утром он обнаружил, что машина пропала.
Оказалось, что ее угнал мужчина, имеющий криминальное прошлое. Злоумышленник ночью разбил стекло автомобиля, нашел в бардачке запасные ключи и уехал.
Фигуранта задержали, когда он управлял угнанной машиной. Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на