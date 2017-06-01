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03:20 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника

25 мая в МЧС поступил запрос о помощи в поиске пропавшего жителя села Мельники Партизанского городского округа. 24 мая мужчина ушел в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.

С 26 по 30 мая группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вместе с волонтёрами и полицейскими осмотрели 36 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

31 мая было осмотрено 16 кв. км. лесополосы. Поиск снова не дал результата и будет продолжен 1 июня.

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