В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника

С 26 по 30 мая группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вместе с волонтёрами и полицейскими осмотрели 36 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

31 мая было осмотрено 16 кв. км. лесополосы. Поиск снова не дал результата и будет продолжен 1 июня.