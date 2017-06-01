В Приморье продолжаются поиски пропавшего грибника
25 мая в МЧС поступил запрос о помощи в поиске пропавшего жителя села Мельники Партизанского городского округа. 24 мая мужчина ушел в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.
25 мая в МЧС поступил запрос о помощи в поиске пропавшего жителя села Мельники Партизанского городского округа. 24 мая мужчина ушел в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел.
С 26 по 30 мая группа спасателей Находкинского
31 мая было осмотрено 16 кв. км. лесополосы. Поиск снова не дал результата и будет продолжен 1 июня.