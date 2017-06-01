Асфальтовый каток украли в Атырау

По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, в связи с ростом краж автомобильных аккумуляторов и цветного металла полиция провела оперативно-профилактическое мероприятие «Цветмет».

«В ходе мероприятия в точках приема цветных металлов проведены профилактические работы. Так, в одном из приемочных пунктов был обнаружен целый каток — машина для уплотнения асфальта и грунта. Покупка громоздкой махины обошлась предпринимателю в 56 тысяч тенге, которыми он рассчитался с продавцами», — сообщили в пресс-службе ДВД.

Кроме того, во время операции «Цветмет» изъято 16 аккумуляторов и 14 батарей. В отношении 21 покупателя товара, добытого незаконным путем, составлены протоколы.