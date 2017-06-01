Асфальтовый каток украли в Атырау
Полицейские обнаружили спецтехнику в пункте приема металлолома, передает ATPress.kz.
Полицейские обнаружили спецтехнику в пункте приема металлолома, передает ATPress.kz.
По информации
«В ходе мероприятия в точках приема цветных металлов проведены профилактические работы. Так, в одном из приемочных пунктов был обнаружен целый каток — машина для уплотнения асфальта и грунта. Покупка громоздкой махины обошлась предпринимателю в 56 тысяч тенге, которыми он рассчитался с продавцами», — сообщили в
Кроме того, во время операции «Цветмет» изъято 16 аккумуляторов и 14 батарей. В отношении 21 покупателя товара, добытого незаконным путем, составлены протоколы.