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04:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мужчину без документов и «личности» насмерть сбил автомобиль под Хабаровском

В настоящее время органы правопорядка пытаются установить имя погибшего.

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Водитель иномарки сбил неизвестного мужчину под Хабаровском. В связи с тем, что у погибшего при себе не было документов, установить его личность сразу не удалось, сообщила корр. ИА AmurMedia государственный инспектор отделения пропаганды Хабаровского края Ольга Голубева.

ДТП произошло в 23.45 на трассе Хабаровск — Ильинка. Водитель иномарки не заметил резко выскочившего человека и, не успев затормозить, сбил его. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

Как сообщила Ольга Голубева, в результате столкновения пешеход скончался на месте.

— Водитель Toyota Corolla Fielder сбил мужчину на подъезде к селу Ильинка. У погибшего при себе не было никаких документов, которые могли бы установить его личность. В настоящее время ведутся оперативные работы, — сообщила Ольга Голубева.

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