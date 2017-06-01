Осужден таксист, сбивший девушку на Русском острове

ДТП произошло в сентябре 2016 года на участке дороги Университетский проспект о. Русский.

Как установлено в судебном заседании, находясь в состоянии опьянения, фигурант управлял транспортным средством таксомоторной компании. Не уступив дорогу девушке, переходившей проезжую часть, он совершил наезд на пешехода.

Девушка получила повреждения в виде черепно-мозговой травмы, тупой закрытой травмы грудной клетки, перелома костей таза, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании водитель вину признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил мужчину за содеянное к 1 году 6 месяцам лишения свободы. С учетом частичного присоединения наказания (назначенного ему ранее за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств), окончательно к отбытию подсудимому определено реальное лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Гражданский иск потерпевшей на сумму 500 тыс. рублей удовлетворен судом в полном объеме.

Милка Крамер.