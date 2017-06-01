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04:09 (мск), источник: ТАСС

В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ

Боевики использовали созданный в 2014 году портал, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате которого был ликвидирован создатель интернет-портала террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным американской организации SITE Intelligence Group (Эс-ай-ти-и интеллидженс груп), ведущей наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете, портал был создан в 2014 году, и с тех пор боевики ИГ использовали его, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.

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