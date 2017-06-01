В Сирии коалиция во главе с США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
Боевики использовали созданный в 2014 году портал, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.
Боевики использовали созданный в 2014 году портал, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/.
По данным американской организации SITE Intelligence Group (Эс-ай-ти-и интеллидженс груп), ведущей наблюдение за деятельностью экстремистов в интернете, портал был создан в 2014 году, и с тех пор боевики ИГ использовали его, чтобы объявлять о своей ответственности за теракты по всему миру.