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05:26 (мск), источник: Baikal-info.ru

Особый противопожарный режим продлен до 1 сентября в Иркутской области

Жечь траву и заезжать на автомобиле в леса запрещено в Иркутской области.

Источник: Reuters

Особый противопожарный режим продлили до 1 сентября 2017 года в Иркутской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Для предотвращения природных пожаров проводятся внеплановые проверки садоводств и дачных объединений, лагерей отдыха детей, туристических баз отдыха, кемпинг-отелей, сельскохозяйственных производств, объектов переработки древесины и пожароопасных объектов. Будет ограничено пребывание людей в лесах и запрещен въезд транспортных средств.

Напомним, запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность и хворост на территориях поселений и городских округов, в садоводствах, на дачах, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах. Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39−99−99; единая диспетчерская служба по лесам Иркутской области: 8 (3952) 22−99−68; прямая линия лесной охраны: 8−800−100−94−00.

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