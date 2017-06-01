Особый противопожарный режим продлен до 1 сентября в Иркутской области
Жечь траву и заезжать на автомобиле в леса запрещено в Иркутской области.
Жечь траву и заезжать на автомобиле в леса запрещено в Иркутской области.
Особый противопожарный режим продлили до 1 сентября 2017 года в Иркутской области. Об этом 1 июня сообщила
Напомним, запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность и хворост на территориях поселений и городских округов, в садоводствах, на дачах, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах. Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.
Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области: