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05:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Серия ДТП с наездами на пешеходов прокатилась по Хабаровску

За минувшие сутки в городской столице сбили сразу трех человек.

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Серия ДТП, в результате которых пострадали пешеходы, произошла в Хабаровске в минувшие сутки. На городских дорогах пострадало три человека, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.

Первое столкновение произошло утром, в 10.20. Неизвестный водитель, в районе дома Гайдара 2, совершил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей повезло отделаться только ушибами мягких тканей головы, туловища и конечностей.

— После ДТП, водитель поспешил скрыться с места происшествия. В данный момент сотрудники ГИБДД ведут поиски автомобилиста и просят откликнуться очевидцев происшествия, — сообщил Александр Баранов.

Второе ДТП произошло в 23.02. Водитель Subaru Legacy сбил пешехода на улице Суворова. Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе. Несмотря на ряд серьезных переломов, пешеход остался жив. Мужчину доставили в Краевую Клиническую Больницу № 2 с множественными переломами ребер, ключицы и ушибами мягких тканей лица.

Еще один наезд произошел уже спустя 15 минут, но на улице Матвеевское шоссе.

— Автомобилист на Toyota Allion совершил наезд на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Мужчина 1950 года рождения, попавший под колеса автомобиля, получил сильную контузию и надрыв селезенки, — добавил Александр Баранов.

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