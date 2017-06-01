Мертвая девушка обнаружена на территории школы в Находке

Труп девушки найден утром 31 мая в заброшенной теплице на территории школы N7 города Находки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

По словам жительницы Находки, которая жила с ней по соседству, погибшая вела асоциальный образ жизни. Постоянно бросала полуторагодовалую дочь Леру, за что ребёнка забрали в дом малютки.