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05:42 (мск), источник: Вести Приморье

Мертвая девушка обнаружена на территории школы в Находке

Труп девушки найден утром 31 мая в заброшенной теплице на территории школы N7 города Находки.

Источник: Вести Приморье

Труп девушки найден утром 31 мая в заброшенной теплице на территории школы N7 города Находки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control.

По словам жительницы Находки, которая жила с ней по соседству, погибшая вела асоциальный образ жизни. Постоянно бросала полуторагодовалую дочь Леру, за что ребёнка забрали в дом малютки.

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