Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Власти назвали условия расселения 9-этажек в Москве
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Глава космической компании США заявил о пришельцах на Земле – СМИ
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: депутат Рады рассказал об очагах напряжения в Херсоне
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
10:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае инспектора ДПС обвиняют в получении взятки

В обмен на деньги он пообещал не привлекать нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности.

Инспектора ДПС из Верещагино обвиняют в получении взятки. Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, инцидент произошёл в ноябре 2016 года.

Сотрудник дорожной полиции поймал жителя Карагайского района на серьёзном нарушении правил дорожного движения. Инспектор пообещал, что не будет привлекать его к административной ответственности взамен небольшую сумму — 5тысяч рублей.

Когда история стала известна полицейским, они завели на инспектора уголовное дело. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Александр Реймер может оказаться за решеткой на 9 лет и лишиться госнаград
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь