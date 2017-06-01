В Пермском крае инспектора ДПС обвиняют в получении взятки
В обмен на деньги он пообещал не привлекать нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности.
В обмен на деньги он пообещал не привлекать нарушителя правил дорожного движения к административной ответственности.
Инспектора ДПС из Верещагино обвиняют в получении взятки. Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, инцидент произошёл в ноябре 2016 года.
Сотрудник дорожной полиции поймал жителя Карагайского района на серьёзном нарушении правил дорожного движения. Инспектор пообещал, что не будет привлекать его к административной ответственности взамен небольшую сумму — 5тысяч рублей.
Когда история стала известна полицейским, они завели на инспектора уголовное дело. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Расследование уголовного дела продолжается.