В Пермском крае инспектора ДПС обвиняют в получении взятки

Инспектора ДПС из Верещагино обвиняют в получении взятки. Как рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю, инцидент произошёл в ноябре 2016 года.

Сотрудник дорожной полиции поймал жителя Карагайского района на серьёзном нарушении правил дорожного движения. Инспектор пообещал, что не будет привлекать его к административной ответственности взамен небольшую сумму — 5тысяч рублей.

Когда история стала известна полицейским, они завели на инспектора уголовное дело. Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве. Расследование уголовного дела продолжается.