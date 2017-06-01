В лесах Иркутской области потушено 14 лесных пожаров

Как 1 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, по три очага ликвидировано в Братском и Чунском районах, два — в Усть-Илимском и по одному — в Аларском, Балаганском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Качугском, Тайшетском районах.

По данным на утро 1 июня, в локализованной стадии находится 54 га: один пожар в Братском районе и два в Качугском районе. За прошлые сутки обнаружено три пожара в Жигаловском районе на общей площади 20,3 га, один пожар в Качугском районе на площади 0,1 га и один в Усть-Кутском на площади 2 га леса. Продолжают действовать два пожара в Усть-Илимском районе и по одному в Качугском и Катангском районах. Общая площадь этих пожаров 5353 га.

Для тушения и обнаружения лесных пожаров 31 мая задействовано 538 человек, в том числе 181 пожарный-десантник, 125 единиц техники. Три самолета Ан-2 вели авиационный мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском, Качугском и Нижнеилимском районах. Три легкомоторных самолета CESSNA и два самолета Tundra патрулировали в небе над Иркутским, Усть-Кутском, Киренским, Казачинско-Ленским и Братским районами. Два вертолета Ми-8 работали на пожарах в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах. Общий налет авиационной техники составил 41 час.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 667 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 547 случае выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 6 883 тыс. рублей. За сутки 31 мая инспекторами государственного пожарного надзора составлено пять протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств.