В лесах Иркутской области потушено 14 лесных пожаров
За сутки в лесах Иркутской области потушили 14 пожаров на площади 529 га.
За сутки в лесах Иркутской области потушили 14 пожаров на площади 529 га.
Как 1 июня 2017 года сообщила
По данным на утро 1 июня, в локализованной стадии находится 54 га: один пожар в Братском районе и два в Качугском районе. За прошлые сутки обнаружено три пожара в Жигаловском районе на общей площади 20,3 га, один пожар в Качугском районе на площади 0,1 га и один в
Для тушения и обнаружения лесных пожаров 31 мая задействовано 538 человек, в том числе 181
Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено 667 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в 547 случае выписаны штрафы по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 6 883 тыс. рублей. За сутки 31 мая инспекторами государственного пожарного надзора составлено пять протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском,