Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Как избавиться от боли в спине: советы
Эксперты: пятиэтажки хотят снести не из-за ветхости
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
10Последний звонок-2017 в России
05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожилой братчанин отдал 150 тыс. рублей мошенникам, спасая сына от уголовного преследования

В Братске пенсионер, спасая сына от якобы уголовной ответственности, отдал мошенникам 150 тыс. рублей.

Как 31 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в отдел полиции обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Братчанин сообщил, что накануне ему на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником дорожной аварии, в которой очень тяжело пострадала женщина. Представившийся следователем мужчина пояснил, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно срочно передать крупную сумму денег. Необходимая сумма была у жены пенсионера на банковской карте, и он выразил готовность перевести деньги.

Вскоре к дому подъехал автомобиль и отвёз супружескую пару в ближайшее отделение банка. Владелица счёта сняла наличность и передала деньги водителю, чтобы он сделал перевод. После завершения операции таксист довёз пенсионеров домой и не взял деньги за проезд, сказав, что его услуги уже оплачены. Только на следующий день мужчина позвонил сыну, проживающему в другом регионе. Так выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

В настоящее время проводится розыск водителя, помогавшего потерпевшим с переводом денег, а также проводятся другие неотложные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь