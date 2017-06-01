Пожилой братчанин отдал 150 тыс. рублей мошенникам, спасая сына от уголовного преследования
В Братске пенсионер, спасая сына от якобы уголовной ответственности, отдал мошенникам 150 тыс. рублей.
В Братске пенсионер, спасая сына от якобы уголовной ответственности, отдал мошенникам 150 тыс. рублей.
Как 31 мая 2017 года сообщила
Вскоре к дому подъехал автомобиль и отвёз супружескую пару в ближайшее отделение банка. Владелица счёта сняла наличность и передала деньги водителю, чтобы он сделал перевод. После завершения операции таксист довёз пенсионеров домой и не взял деньги за проезд, сказав, что его услуги уже оплачены. Только на следующий день мужчина позвонил сыну, проживающему в другом регионе. Так выяснилось, что он стал жертвой мошенников.
В настоящее время проводится розыск водителя, помогавшего потерпевшим с переводом денег, а также проводятся другие неотложные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления.