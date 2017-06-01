Пожилой братчанин отдал 150 тыс. рублей мошенникам, спасая сына от уголовного преследования

Как 31 мая 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в отдел полиции обратился 68-летний мужчина, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Братчанин сообщил, что накануне ему на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником дорожной аварии, в которой очень тяжело пострадала женщина. Представившийся следователем мужчина пояснил, чтобы избежать уголовной ответственности, нужно срочно передать крупную сумму денег. Необходимая сумма была у жены пенсионера на банковской карте, и он выразил готовность перевести деньги.

Вскоре к дому подъехал автомобиль и отвёз супружескую пару в ближайшее отделение банка. Владелица счёта сняла наличность и передала деньги водителю, чтобы он сделал перевод. После завершения операции таксист довёз пенсионеров домой и не взял деньги за проезд, сказав, что его услуги уже оплачены. Только на следующий день мужчина позвонил сыну, проживающему в другом регионе. Так выяснилось, что он стал жертвой мошенников.

В настоящее время проводится розыск водителя, помогавшего потерпевшим с переводом денег, а также проводятся другие неотложные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления.