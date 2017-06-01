В Таиланде задержали четверых россиян, находившихся в международном розыске

«В ходе операции, которая проводилась в сотрудничестве с российским посольством и нашими российскими коллегами, в столице и двух провинциях Таиланда были задержаны четверо граждан России, являющиеся фигурантами международного розыска по линии Интерпола», — заявил генерал.

Все эти люди, обвиняемые или осужденные в России за тяжкие преступления, находились в Таиланде длительное время, у некоторых из них уже были тайские жены, и они жили в стране по семейным визам.

Он сообщил, что в Бангкоке был задержан россиянин Дмитрий Шкуратов 1988 года рождения, уроженец Владивостока, осужденный в июле 2015 года в России за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Шкуратов совершил побег при конвоировании, нанеся конвойным телесные повреждения. В международном розыске он находился с марта 2017 года.

Также был задержан Анатолий Самодов 1961 года рождения, уроженец Архангельска, которого на родине обвиняют в принуждению к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, а также в участии в организованном преступном сообществе. В июне 2013 года он был заочно арестован, но сумел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск в декабре 2014 года.

Евгений Коровин 1991 года рождения, уроженец Благовещенска, обвиняемый в разбое, совершенном организованной группой в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В ноябре 2015 года он также был заочно арестован. После того как Коровин выехал из страны, в декабре 2015 года он был объявлен в международный розыск. В мае 2017 года таиландская полиция задержала его по запросу Интерпола.

Еще один задержанный — Андрей Дзятковский, обвиняемый в России в совершении убийств по найму, сообщил генерал.

Все задержанные будут в ближайшее время депортированы в Россию в сопровождении офицеров российской полиции, сообщил шеф иммиграционной полиции Таиланда.