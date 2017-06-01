Хабаровчанка попала под колеса иномарки в утренний час пик

В четверг утром в центре Хабаровска водитель «Тойоты Краун» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре» и на зеленый свет. Горожанка получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки был трезв, сообщает портал «Губерния».

Водитель ехал со стороны Уссурийского бульвара по улице Фрунзе. На подъеме к Муравьева-Амурского он отвлекся и не заметил хабаровчанку, которая вышла на пешеходный переход.