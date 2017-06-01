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06:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка попала под колеса иномарки в утренний час пик

Водитель «Крауна» был так увлечен беседой с пассажиром, что не заметил пешехода на «зебре» и проехал на красный сигнал светофора.

Источник: Губерния онлайн

В четверг утром в центре Хабаровска водитель «Тойоты Краун» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре» и на зеленый свет. Горожанка получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки был трезв, сообщает портал «Губерния».

Водитель ехал со стороны Уссурийского бульвара по улице Фрунзе. На подъеме к Муравьева-Амурского он отвлекся и не заметил хабаровчанку, которая вышла на пешеходный переход.

«Водитель сознался, что совершил наезд из-за того, что увлекся беседой с пассажиром. Свою вину он отрицать не стал», — рассказала специалист отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева. От удара женщина упала на асфальт. Приехавшие на место врачи поставили ей диагноз — ушиб теменной области и ушибы мягких тканей головы. Теперь женщине предстоит курс амбулаторного лечения.

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