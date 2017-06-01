Хабаровчанка попала под колеса иномарки в утренний час пик
Водитель «Крауна» был так увлечен беседой с пассажиром, что не заметил пешехода на «зебре» и проехал на красный сигнал светофора.
Водитель «Крауна» был так увлечен беседой с пассажиром, что не заметил пешехода на «зебре» и проехал на красный сигнал светофора.
В четверг утром в центре Хабаровска водитель «Тойоты Краун» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре» и на зеленый свет. Горожанка получила травмы, но госпитализация ей не понадобилась. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки был трезв, сообщает портал «Губерния».
Водитель ехал со стороны Уссурийского бульвара по улице Фрунзе. На подъеме к
«Водитель сознался, что совершил наезд