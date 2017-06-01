Nissan уехал от своего от водителя с беляшами

Курьезное ДТП произошло в 20 часов 31 мая на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Владимировской в Новосибирске. Водитель Nissan, миновав Димитровский мост, припарковал седан на остановке «ДК имени Кирова» и отправился в кафе за беляшами. При этом он совершил ошибку, забыв поставить машину на ручник.

Иномарка самостоятельно начала движение задним ходом, пересекла перекресток с улицей Ельцовской, миновала газон и выехала на Владимировскую. Там она, наконец, остановилась, столкнувшись с Mercedes, который двигался со стороны Димитровского моста. В общей сложности Nissan проехал более 100 метров.

Управлявший «немцем» мужчина очень удивился, когда увидел, что в салоне Nissan никого не было. В шоке оказался и владелец Almera, обнаруживший после ужина, что его автомобиль исчез. К счастью, обе машины получили лишь незначительные повреждения.