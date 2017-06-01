Nissan уехал от своего от водителя с беляшами
Иномарка скрылась от своего водителя, остановившегося покушать беляшей, и проехала самостоятельно более 100 метров, в итоге врезавшись в Mercedes, сообщает новосибирский «Автоспас».
Иномарка скрылась от своего водителя, остановившегося покушать беляшей, и проехала самостоятельно более 100 метров, в итоге врезавшись в Mercedes, сообщает новосибирский «Автоспас».
Курьезное ДТП произошло в 20 часов 31 мая на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Владимировской в Новосибирске. Водитель Nissan, миновав Димитровский мост, припарковал седан на остановке «ДК имени Кирова» и отправился в кафе за беляшами. При этом он совершил ошибку, забыв поставить машину на ручник.
Иномарка самостоятельно начала движение задним ходом, пересекла перекресток с улицей Ельцовской, миновала газон и выехала на Владимировскую. Там она, наконец, остановилась, столкнувшись с Mercedes, который двигался со стороны Димитровского моста. В общей сложности Nissan проехал более 100 метров.
Управлявший «немцем» мужчина очень удивился, когда увидел, что в салоне Nissan никого не было. В шоке оказался и владелец Almera, обнаруживший после ужина, что его автомобиль исчез. К счастью, обе машины получили лишь незначительные повреждения.
Паркуя автомобиль, следует убедиться, что включен ручной тормоз. Ранее «Автоспас» оформил аварию, в которой также поучаствовал автомобиль без водителя. Водители Mazda и Toyota, столкнувшись на выезде с Бугринского моста, вызвали два аваркома разных предприятий. На машине одного из них оказался слабый ручник, и она въехала в автомобиль коллеги. В итоге аваркомам пришлось оформлять ДТП с собственным участием.