Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
07:19 (мск), источник: VN.ru

Nissan уехал от своего от водителя с беляшами

Иномарка скрылась от своего водителя, остановившегося покушать беляшей, и проехала самостоятельно более 100 метров, в итоге врезавшись в Mercedes, сообщает новосибирский «Автоспас».

Курьезное ДТП произошло в 20 часов 31 мая на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Владимировской в Новосибирске. Водитель Nissan, миновав Димитровский мост, припарковал седан на остановке «ДК имени Кирова» и отправился в кафе за беляшами. При этом он совершил ошибку, забыв поставить машину на ручник.

Иномарка самостоятельно начала движение задним ходом, пересекла перекресток с улицей Ельцовской, миновала газон и выехала на Владимировскую. Там она, наконец, остановилась, столкнувшись с Mercedes, который двигался со стороны Димитровского моста. В общей сложности Nissan проехал более 100 метров.

Управлявший «немцем» мужчина очень удивился, когда увидел, что в салоне Nissan никого не было. В шоке оказался и владелец Almera, обнаруживший после ужина, что его автомобиль исчез. К счастью, обе машины получили лишь незначительные повреждения.

Паркуя автомобиль, следует убедиться, что включен ручной тормоз. Ранее «Автоспас» оформил аварию, в которой также поучаствовал автомобиль без водителя. Водители Mazda и Toyota, столкнувшись на выезде с Бугринского моста, вызвали два аваркома разных предприятий. На машине одного из них оказался слабый ручник, и она въехала в автомобиль коллеги. В итоге аваркомам пришлось оформлять ДТП с собственным участием.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страховка «Антиклещ» не сработала без медицинской карточки
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян методологией подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь