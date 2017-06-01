Жители сгоревшей Поймы в Иркутской области выступили за ликвидацию деревни

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко совершил поездку в Тайшетский район для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров, в результате которых от огня пострадали четыре населенных пункта. В деревне Пойма министр провел встречу с местными жителями. Там после пожара 24 мая уцелело четыре жилых дома и здание начальной школы. Люди высказались за ликвидацию этого населенного пункта, у которого, по их мнению, нет перспектив дальнейшего существования. Об этом ИА IrkuskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Владислав Сухорученко рассказал о возможностях переселения, если это решение будет официально оформлено на общем сходе жителей. Решившим строить дома на новом месте в первоочередном порядке будут выделяться земельные участки и строительный лес в виде круглой древесины или бруса. Говоря о денежных компенсациях за частично или полностью утраченное имущество, министр объяснил, что единовременное выплаты будут производиться гражданам по спискам, составленных местными властями, за счет средств областного и федерального бюджетов.

«Обязательные критерии — это регистрация по месту жительства и фактическое проживание. Мы сейчас проводим подтверждение подлинности данных, представленных в документах, в управлении соцзащиты Тайшетского района. Специалисты областного Центра ГО и ЧС тоже работают в Тайшете. Если вдруг каких-то документов не хватает, их можно будет довезти. Предварительно могу сказать, что деньги из федерального бюджета уже сейчас поступили на казначейские счета. Как только списки будут утверждены в МЧС России, выплаты сразу вам начнутся», — сообщил Владислав Сухорученко.

Также министр побывал в поселке Юрты. Там 24 мая пожаром уничтожено девять частных жилых домов с пристроями и магазин. Владислав Сухорученко обсудил с представителями местных властей то, как идет работа по подготовке к предоставлению документов для оказания помощи пострадавшим. В поселке уже ведутся подготовительные работы к восстановлению участков погорельцев.

В Тайшете Владислав Сухорученко провел расширенное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одним из рассматриваемых стал вопрос о мерах, принимаемых главами муниципальных образований по защите населенных пунктов от возможных ЧС — как природного, так и техногенного характера. Предполагалось заслушать глав шести муниципалитетов, однако трое из них не явились на заседание КЧС. В итоге заслушали руководителей Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинкого МО. В их адрес было высказано много серьезных нареканий, связанных с отсутствием должного внимания к вопросам пожарной безопасности и мерам противопожарной безопасности на вверенных им территориях. Так, по информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктора Пашкова, 25 процентов аномально термических точек, зарегистрированных на территории области в текущем пожароопасном сезоне, приходятся на Тайшетский район. Нарекания были высказаны также в адрес Единой диспетчерской службы и комиссии по чрезвычайным ситуациям Тайшетского района. Их работа признана неудовлетворительной. Вопрос о том, с чем это связано, будет рассмотрен на заседании областной КЧС.

Напомним, 24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района. 35 домов из-за природного пожара сгорело в деревне Пойма Тайшетского района. Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам заседания в Иркутске 15 мая. В частности, правительству РФ поручено оказать необходимое содействие органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей в ликвидации последствий паводков и пожаров.