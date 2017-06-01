Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
От Бузовой до Киркорова: все звезды на премии канала RU.TV 2017
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
07:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители сгоревшей Поймы в Иркутской области выступили за ликвидацию деревни

Они планируют переехать в другой район.

Источник: IrkutskMedia.ru

Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко совершил поездку в Тайшетский район для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров, в результате которых от огня пострадали четыре населенных пункта. В деревне Пойма министр провел встречу с местными жителями. Там после пожара 24 мая уцелело четыре жилых дома и здание начальной школы. Люди высказались за ликвидацию этого населенного пункта, у которого, по их мнению, нет перспектив дальнейшего существования. Об этом ИА IrkuskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Владислав Сухорученко рассказал о возможностях переселения, если это решение будет официально оформлено на общем сходе жителей. Решившим строить дома на новом месте в первоочередном порядке будут выделяться земельные участки и строительный лес в виде круглой древесины или бруса. Говоря о денежных компенсациях за частично или полностью утраченное имущество, министр объяснил, что единовременное выплаты будут производиться гражданам по спискам, составленных местными властями, за счет средств областного и федерального бюджетов.

«Обязательные критерии — это регистрация по месту жительства и фактическое проживание. Мы сейчас проводим подтверждение подлинности данных, представленных в документах, в управлении соцзащиты Тайшетского района. Специалисты областного Центра ГО и ЧС тоже работают в Тайшете. Если вдруг каких-то документов не хватает, их можно будет довезти. Предварительно могу сказать, что деньги из федерального бюджета уже сейчас поступили на казначейские счета. Как только списки будут утверждены в МЧС России, выплаты сразу вам начнутся», — сообщил Владислав Сухорученко.

Также министр побывал в поселке Юрты. Там 24 мая пожаром уничтожено девять частных жилых домов с пристроями и магазин. Владислав Сухорученко обсудил с представителями местных властей то, как идет работа по подготовке к предоставлению документов для оказания помощи пострадавшим. В поселке уже ведутся подготовительные работы к восстановлению участков погорельцев.

В Тайшете Владислав Сухорученко провел расширенное заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Одним из рассматриваемых стал вопрос о мерах, принимаемых главами муниципальных образований по защите населенных пунктов от возможных ЧС — как природного, так и техногенного характера. Предполагалось заслушать глав шести муниципалитетов, однако трое из них не явились на заседание КЧС. В итоге заслушали руководителей Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинкого МО. В их адрес было высказано много серьезных нареканий, связанных с отсутствием должного внимания к вопросам пожарной безопасности и мерам противопожарной безопасности на вверенных им территориях. Так, по информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктора Пашкова, 25 процентов аномально термических точек, зарегистрированных на территории области в текущем пожароопасном сезоне, приходятся на Тайшетский район. Нарекания были высказаны также в адрес Единой диспетчерской службы и комиссии по чрезвычайным ситуациям Тайшетского района. Их работа признана неудовлетворительной. Вопрос о том, с чем это связано, будет рассмотрен на заседании областной КЧС.

Напомним, 24 мая произошли возгорания домов в трех поселках Тайшетского и Чунского районов. В ликвидации огня были задействованы подразделения пожарной охраны региона, федеральной противопожарной службы и пожарной охраны ФСИН России. В общей сложности непригодными для жилья в результате пожаров остались 40 домов в населенных пунктах Пойма, Юрта, Новотремино, Горевой Тайшетского района и в поселке Октябрьский Чунского района. 35 домов из-за природного пожара сгорело в деревне Пойма Тайшетского района. Президент России Владимир Путин дал несколько поручений по итогам заседания в Иркутске 15 мая. В частности, правительству РФ поручено оказать необходимое содействие органам исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей в ликвидации последствий паводков и пожаров.

Из-за пожаров в Иркутской области введен режим ЧС федерального уровня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Маршрутку от "синюшки" до центра через Академический мост не спешат запускать в Иркутске
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
МЧС выпустило штормовое предупреждение для 22 субъектов России
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
В Сирии коалиция ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян методологией подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Московские власти: реновация не обрушит цены на жилье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь