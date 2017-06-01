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07:14 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске вор-рецидивист прикидывался сумасшедшим во время суда

Мужчина дважды рвал документы дела.

В 2016 году, когда злоумышленника судили за 11 краж, он схватил материалы дела и разорвал, ссылаясь на помутнение сознания. В этом году мужчина повторил свою уловку.

«Свой поступок он объяснил помутнением рассудка, несмотря на то, что, согласно судебно-психиатрической экспертизе, признан вменяемым,» — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Эта выходка стала причиной, по которой дознаватели возбудили ещё одно уголовное дело, на этот раз из-за воспрепятствования осуществлению правосудия.

Во второй раз при ознакомлении с делом мужчина вновь разорвал документы. Но суд все же вынес обвинительный приговор и добавил к сроку 6 месяцев лишения свободы за прошлый инцидент. Из-за его повторной выходки было вновь возбуждено уголовное дело, и теперь мужчине дополнительно грозит штраф до 200 тысяч рублей и принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы ещё на 2 года.

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