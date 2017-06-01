В Новосибирске вор-рецидивист прикидывался сумасшедшим во время суда

В 2016 году, когда злоумышленника судили за 11 краж, он схватил материалы дела и разорвал, ссылаясь на помутнение сознания. В этом году мужчина повторил свою уловку.

«Свой поступок он объяснил помутнением рассудка, несмотря на то, что, согласно судебно-психиатрической экспертизе, признан вменяемым,» — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Эта выходка стала причиной, по которой дознаватели возбудили ещё одно уголовное дело, на этот раз из-за воспрепятствования осуществлению правосудия.