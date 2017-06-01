В Новосибирске вор-рецидивист прикидывался сумасшедшим во время суда
Мужчина дважды рвал документы дела.
Мужчина дважды рвал документы дела.
В 2016 году, когда злоумышленника судили за 11 краж, он схватил материалы дела и разорвал, ссылаясь на помутнение сознания. В этом году мужчина повторил свою уловку.
«Свой поступок он объяснил помутнением рассудка, несмотря на то, что, согласно
Эта выходка стала причиной, по которой дознаватели возбудили ещё одно уголовное дело, на этот раз
Во второй раз при ознакомлении с делом мужчина вновь разорвал документы. Но суд все же вынес обвинительный приговор и добавил к сроку 6 месяцев лишения свободы за прошлый инцидент.