Житель Иркутска поджег свою квартиру из-за ссоры и погиб от дыма

Ночью 1 июня спасателям пришлось выводить жильцов 9-этажного дома по улице Сарафановской в Иркутске из-за пожара в одной из квартир. Эвакуация прошла успешно, никто не пострадал кроме владельца горящей квартиры.

Как выяснилось, мужчина, которого теперь подозревают в намеренном поджоге, уже неоднократно пытался поджечь свою квартиру. В этот раз после сильной семейной ссоры он осуществил задуманное.

Сильный дым заметили очевидцы и вызвали пожарных. В результате было эвакуировано 64 жильца девятиэтажки. Четырех жильцов пришлось снимать с балкона шестого этажа по автолестнице, в связи с тем, что задымленность на лестничных клетках к тому моменту была очень сильной.

Вскрыв металлическую дверь горящей квартиры, пожарные обнаружили хозяина без сознания. Его вынесли на воздух и пытались реанимировать до самого приезда скорой помощи, однако все мероприятия оказались бессильны — мужчина скончался от отравления угарным газом.

Все обстоятельства происшествия придется установить экспертам.