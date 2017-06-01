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08:42 (мск), источник: VN.ru

Пенсионер стал жертвой урагана в Каргате

Ураган в Каргате Новосибирской области унес жизнь 69-летнего мужчины, жителя улицы Транспортной. Мужчина пошел в огород укреплять теплицу, чтобы ее не снесло ветром, и попал под разряд электрического тока из оборванного провода. Погибшего звали Григорий Троцик, 1948 года рождения, сообщает Горсайт.

Электрический ток высокого напряжения не оставил шансов на жизнь. Мужчина проживал в частном доме. Когда начался шквалистый ветер, Григорий пошел укреплять теплицу, чтобы не снесло. В это время от сильного ветра у соседей сорвало крышу из профнастила и повредило электрические провода, произошел обрыв. По неосторожности мужчина задел их, получив смертельную травму. Видимых физических травм на теле пострадавшего не обнаружено. Он вышел налегке — в домашней одежде, резиновых калошах на босу ногу, только куртку сверху накинул. В этом и принял смерть. Это первая и единственная жертва ураганного ветра в Каргате на сегодня.

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В Единой диспетчерской службе Каргатского района корреспонденту VN.ru подтвердили, что во время шквалистого ветра погиб мужчина. Причину смерти сообщить отказались.

Напомним, 30 мая в Каргате начался шквальный ветер. Местные жители назвали его «смерчем». Он продолжался 20 минут, но устранение разрушений ведется до сих пор.

— В Каргате погода испортилась буквально за пять минут. Небо стало черным, а ливень шел почти горизонтально — его сносило шквалистым ветром. По городу летали листы кровли, по огородам — теплицы. Столбы упали, без света остались несколько тысяч человек, — рассказывают местные жители.

— У соседей забор «пирамидкой» повалился, рядом шифер лежал, — говорит местная жительница Валентина Болдырева.

— Когда мы с сыном вышли, начался ветер, лист шифера завалился. Сын пошел его убрать, а за ним поднялся столб черный как смерч и понесся по огороду. Я в баню заскочил, сына листом шифера накрыло, — рассказывает Юрий Жарков.

Синоптики отмечают, что для Сибири обычное дело, когда резко меняется погода и на смену жаре приходят дожди и грозы. Здесь регион резко накрыл холодный фронт, впрочем, как и Центральную часть России.

Добавим, днем раньше страшный ураган в Москве унес жизни 11 человек. По словам очевидцев, ветер был такой силы, что мужчину с легкостью отбросило на Кировоградской улице. В результате ураганного ветра пострадали порядка 70 человек, было повалено более 400 деревьев.

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