В Новосибирске в автомобиль беременной девушки врезался автобус
Пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.
Пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.
Утром у ТЦ Мега автобус № 29 снёс
«ДТП произошло на парковке торгового центра в 8:40 утра. Оба транспортных средства двигались навстречу друг другу. Внезапно водитель общественного транспорта решил повернуть и врезался в Мерседес» — сообщили в группе Мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.
В результате столкновения автомобиль был сильно поврежден, его беременному водителю стало плохо. Девушке вызвали скорую, пассажиры автобуса травм не получили.