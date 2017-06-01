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08:43 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске в автомобиль беременной девушки врезался автобус

Пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.

Утром у ТЦ Мега автобус № 29 снёс Mercedes-Benz A160. Пассажиры живы, но водителю машины потребовалась помощь скорой помощи.

«ДТП произошло на парковке торгового центра в 8:40 утра. Оба транспортных средства двигались навстречу друг другу. Внезапно водитель общественного транспорта решил повернуть и врезался в Мерседес» — сообщили в группе Мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.

В результате столкновения автомобиль был сильно поврежден, его беременному водителю стало плохо. Девушке вызвали скорую, пассажиры автобуса травм не получили.

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