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08:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мужчина, которого нашли на берегу, оказался пропавшим в феврале пермяком

Эксперты пока не говорят, есть ли криминальные следы на теле.

Установлена личность мужчины, тело которого нашли на берегу Камы 30 мая в Кировском районе Перми. Это человек, пропавший зимой после корпоратива в микрорайоне Чапаевский.

«Личность человека установлена, это тот самый мужчина, по факту безвестного исчезновения в феврале 2017 года Орджоникидзевским следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело. Что стало причиной гибели человека, пока не знаем, так как результаты экспертизы пока не готовы», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель руководителя следственного отдела СКР Кировского района Роман Фёдоров.

Напомним, пропавший работал на одном из промышленных предприятий в Мотовилихинском районе Перми. Днем 22 февраля после рабочей смены он с коллегами отправился отметить День защитника отечества в арендованной беседке. Жарили шашлыки, пили пиво. Затем, по словам коллег, отправились домой, но по пути произошла небольшая ссора. Мужчина ушёл вперед от товарищей. Они потом рассказали, что он сел в автобус до дома, в Орджоникидзевский район.

Домой мужчина так и не вернулся. Родные подали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, несколько раз на его поиски выходили волонтёры.

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