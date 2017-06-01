Мужчина, которого нашли на берегу, оказался пропавшим в феврале пермяком
Эксперты пока не говорят, есть ли криминальные следы на теле.
Эксперты пока не говорят, есть ли криминальные следы на теле.
Установлена личность мужчины, тело которого нашли на берегу Камы 30 мая в Кировском районе Перми. Это человек, пропавший зимой после корпоратива в микрорайоне Чапаевский.
«Личность человека установлена, это тот самый мужчина, по факту безвестного исчезновения в феврале 2017 года Орджоникидзевским следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело. Что стало причиной гибели человека, пока не знаем, так как результаты экспертизы пока не готовы», — сообщил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель руководителя следственного отдела СКР Кировского района Роман Фёдоров.
Напомним, пропавший работал на одном из промышленных предприятий в Мотовилихинском районе Перми. Днем 22 февраля после рабочей смены он с коллегами отправился отметить День защитника отечества в арендованной беседке. Жарили шашлыки, пили пиво. Затем, по словам коллег, отправились домой, но по пути произошла небольшая ссора. Мужчина ушёл вперед от товарищей. Они потом рассказали, что он сел в автобус до дома, в Орджоникидзевский район.
Домой мужчина так и не вернулся. Родные подали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело, несколько раз на его поиски выходили волонтёры.