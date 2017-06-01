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08:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Стерлитамаке снова из окна выпал маленький ребенок

На днях в Стерлитамаке еще один ребенок выпал из окна, стало известно ProUfu.ru.

Сообщается, что двухлетняя девочка пострадала, выпав из окна второго этажа. С многочисленными травмами она была доставлена в городскую клиническую больницу № 1. «Состояние ребенка стабильное, ее здоровью ничего не угрожает», — подтвердил ProUfu.ru главврач больницы, Азат Курбангалеев.

Напомним, аналогичный случай произошел там же, в Стерлитамаке, в минувший понедельник. 3-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Ее мама уехала на работу и оставила малолетнего ребенка на попечение 8-летней сестренки. Девочка не уследила за маленькой сестрой, та забралась на подоконник, оперлась о москитную сетку и выпала. По данному факту проводится доследственная проверка СК РФ.

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