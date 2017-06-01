Мужчина погиб при столкновении лодки со снастями в Таганрогском заливе

По версии следствия, 30 мая около 7.20 моторная лодка, которой управлял бригадир рыболовецкой бригады, столкнулась с установленными в 800 метрах от берега рыболовными снастями.

В результате столкновения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

В настоящее время по факту происшествия начата доследственная проверка.

По ее итогам будет принято процессуальное решение.