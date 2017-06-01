Мужчина погиб при столкновении лодки со снастями в Таганрогском заливе
Мужчина погиб при столкновении лодки с рыболовными снастями в Таганрогском заливе, сообщает
Мужчина погиб при столкновении лодки с рыболовными снастями в Таганрогском заливе, сообщает
По версии следствия, 30 мая около 7.20 моторная лодка, которой управлял бригадир рыболовецкой бригады, столкнулась с установленными в 800 метрах от берега рыболовными снастями.
В результате столкновения мужчина получил открытую
В настоящее время по факту происшествия начата доследственная проверка.
По ее итогам будет принято процессуальное решение.