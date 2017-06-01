Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Арестован замглавы Федерального казначейства
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
Какие юбки вошли в моду этим летом
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Глава космической компании США заявил о пришельцах на Земле – СМИ
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: депутат Рады рассказал об очагах напряжения в Херсоне
СМИ: боец ВСУ боялся сказать о Буке сбившем Боинг
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
12Воспоминания Набережной Круазет
10:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мужчина погиб при столкновении лодки со снастями в Таганрогском заливе

Мужчина погиб при столкновении лодки с рыболовными снастями в Таганрогском заливе, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, 30 мая около 7.20 моторная лодка, которой управлял бригадир рыболовецкой бригады, столкнулась с установленными в 800 метрах от берега рыболовными снастями.

В результате столкновения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

В настоящее время по факту происшествия начата доследственная проверка.

По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Священник рассказал, как правильно отмечать Троицу
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Кудрин: нефтяной сектор РФ должен быть приватизирован
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь