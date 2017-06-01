Поиски пропавшего в горах Сочи спасателя временно остановлены из-за непогоды

Сотрудники ЮРПСО МЧС России и ГКЛ «Горная Карусель» обследовали место схода оползня. Работы по поиску спасателя «Горной Карусели» велись с привлечением кинологического расчета ЮРПСО и беспилотной авиации. Мужчина до сих пор не найден, в связи с ухудшением погодных условий работы приостановлены, сообщает пресс-служба ведомства.



Как ранее сообщал «Югополис», накануне вечером пропал один из сотрудников ГЛК «Горная карусель». Он отправился на помощь туристам, которые спускались с высоты 1200 и попали под камнепад. Связь с ним потеряна.