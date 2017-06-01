Поиски пропавшего в горах Сочи спасателя временно остановлены из-за непогоды
Поисковые работы на месте схода оползня велись весь день 31 мая, однако вечером были временно приостановлены
Поисковые работы на месте схода оползня велись весь день 31 мая, однако вечером были временно приостановлены
Сотрудники ЮРПСО МЧС России и ГКЛ «Горная Карусель» обследовали место схода оползня. Работы по поиску спасателя «Горной Карусели» велись с привлечением кинологического расчета ЮРПСО и беспилотной авиации. Мужчина до сих пор не найден, в связи с ухудшением погодных условий работы приостановлены, сообщает
Как ранее сообщал «Югополис», накануне вечером пропал один из сотрудников ГЛК «Горная карусель». Он отправился на помощь туристам, которые спускались с высоты 1200 и попали под камнепад. Связь с ним потеряна.