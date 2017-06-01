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10:16 (мск), источник: Югополис

Поиски пропавшего в горах Сочи спасателя временно остановлены из-за непогоды

Поисковые работы на месте схода оползня велись весь день 31 мая, однако вечером были временно приостановлены из-за ухудшения погодных условий.

Сотрудники ЮРПСО МЧС России и ГКЛ «Горная Карусель» обследовали место схода оползня. Работы по поиску спасателя «Горной Карусели» велись с привлечением кинологического расчета ЮРПСО и беспилотной авиации. Мужчина до сих пор не найден, в связи с ухудшением погодных условий работы приостановлены, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщал «Югополис», накануне вечером пропал один из сотрудников ГЛК «Горная карусель». Он отправился на помощь туристам, которые спускались с высоты 1200 и попали под камнепад. Связь с ним потеряна.

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