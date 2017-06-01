Подозреваемых в подготовке теракта задержали в Новочеркасске

Как установили полицейские, злоумышленники, планируя совершить теракт в месте большого скопления людей, незаконно приобрели три тротиловые шашки общей массой 600 граммов и электродетонатор.

Однако преступление было предотвращено в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акта и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Подозреваемые заключены под стражу.