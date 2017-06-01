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10:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лесной пожар в 16 тысяч га угрожал селу Токма в Иркутской области

Сейчас ведется работа по окарауливанию территории.

Источник: IrkutskMedia.ru

Угроза перехода крупного лесного пожара на село Токма Катангского района Приангарья и объекты Иркутской нефтяной компании ликвидирована. Однако, огненная стихия по-прежнему бушует на покрытой лесом площади в 16 тысяч га. В настоящее время ведется работа окарауливанию территории. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства лесного комплекса Иркутской области.

В Катангском районе Иркутской области в зоне космического мониторинга с 25 мая продолжает действовать крупный лесной пожар на площади в 16 тысяч га. Два раза в день с помощью авиации производится мониторинг и оценка площадей пожара, чему мешает сильная задымленность местности. Этот лесной пожар зафиксирован в отчетности региональной диспетчерской службы с самого начала его возгорания.

«Угроза перехода огня на объекты нефтедобычи на данный момент ликвидирована. Вокруг каждого объекта с помощью тяжелой гусеничной техники созданы минерализованные полосы. Продолжается работа по окарауливанию территории», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

В его тушении принимают участие 142 человека, в том числе 91 парашютист-десантник иркутской Авиалесоохраны и 27 десантников федерального резерва. Также с пожаром борются 24 человека от Иркутской нефтяной компании и Транссибирской лесной компании. В работе также задействовано 15 единиц техники.

Силами работников парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также местных жителей удалось ликвидировать угрозу перехода огня на населенный пункт Токма.

На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.

Президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.

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