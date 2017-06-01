Лесной пожар в 16 тысяч га угрожал селу Токма в Иркутской области
Сейчас ведется работа по окарауливанию территории.
Сейчас ведется работа по окарауливанию территории.
Угроза перехода крупного лесного пожара на село Токма Катангского района Приангарья и объекты Иркутской нефтяной компании ликвидирована. Однако, огненная стихия
В Катангском районе Иркутской области в зоне космического мониторинга с 25 мая продолжает действовать крупный лесной пожар на площади в 16 тысяч га. Два раза в день с помощью авиации производится мониторинг и оценка площадей пожара, чему мешает сильная задымленность местности. Этот лесной пожар зафиксирован в отчетности региональной диспетчерской службы с самого начала его возгорания.
«Угроза перехода огня на объекты нефтедобычи на данный момент ликвидирована. Вокруг каждого объекта с помощью тяжелой гусеничной техники созданы минерализованные полосы. Продолжается работа по окарауливанию территории», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
В его тушении принимают участие 142 человека, в том числе 91
Силами работников
На территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.
Президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и