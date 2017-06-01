Погорельцам из Канска предоставят новый 60-квартирный дом

Все пострадавшие от природных пожаров в Канске получат квартиры в новом многоэтажном доме, сообщает пресс-служба краевого правительства. В четверг, 1 июня, состоялось совещание министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Николая Глушкова с главой Канска Надеждой Качан и представителями структурных подразделений городской администрации.

Было решено достроить 60-квартирный жилой дом, который расположен в 6-ом Северо-Западном микрорайоне.

«Принятые решения будут доложены губернатору, после утверждения нам предстоит очень оперативно доработать проект, заходить на площадку и заканчивать строительство дома», — отметил министр.

На то, чтобы достроить многоквартирный дом, из краевого бюджета будет выделено 45 млн рублей. Известно, что на сегодняшний день данный строительный объект находится в высокой степени готовности — уже возведены четыре из пяти этажей и подведены все инженерные сети. Остается лишь достроить последний этаж, возвести крышу и завершить внутреннюю отделку. Работы продолжатся 15 июня.

Отметим, что погорельцы, по поручению губернатора, должны быть обеспечены новым постоянным жильем до 15 сентября.