Проверку из-за падения ребёнка на батуте в Ангарске проводит СУ СКР
В Ангарске следователи СК России начали доследственную проверку по факту травмирования ребёнка на батуте.
В Ангарске следователи СК России начали доследственную проверку по факту травмирования ребёнка на батуте.
В Ангарске сотрудники СУ СКР по Иркутской области начали доследственную проверку по факту травмирования 4-летнего мальчика на батуте в торговом центре «Фестиваль», по адресу: квартал № 192. Как сообщает 1 июня 2017 года
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.