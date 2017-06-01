Проверку из-за падения ребёнка на батуте в Ангарске проводит СУ СКР

В Ангарске сотрудники СУ СКР по Иркутской области начали доследственную проверку по факту травмирования 4-летнего мальчика на батуте в торговом центре «Фестиваль», по адресу: квартал № 192. Как сообщает 1 июня 2017 года пресс-служба управления, предварительно установлено, что 25 мая ребёнок упал, прыгая на батуте. Мальчик был госпитализирован в детскую клиническую больницу с диагнозом: закрытый перелом правой большеберцовой кости.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.