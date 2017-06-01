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11:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пятеро челнинцев получили сроки за продажу поддельных полисов ОСАГО

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Набережночелнинский суд вынес приговор группе лиц, которая в течение двух лет реализовывала поддельные бланки страховых полисов ОСАГО, сообщают «Челнинские Известия».

Пятеро членов преступной группы получили реальные сроки, остальные соучастники были осуждены условно, с испытательным сроком.

Судебный процесс по данному делу длился с марта 2016 года. В процессе обысков у обвиняемых из тайников было изъято 680 недействительных бланков. Соучастники приобретали их в Москве и реализовывали автовладельцам в Чебоксарах и Челнах.

Жертвами мошенников стали 167 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб, потерпевшим следует в гражданском порядке обратиться в суд с исками.

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