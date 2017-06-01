Пятеро челнинцев получили сроки за продажу поддельных полисов ОСАГО

Пятеро членов преступной группы получили реальные сроки, остальные соучастники были осуждены условно, с испытательным сроком.

Судебный процесс по данному делу длился с марта 2016 года. В процессе обысков у обвиняемых из тайников было изъято 680 недействительных бланков. Соучастники приобретали их в Москве и реализовывали автовладельцам в Чебоксарах и Челнах.

Жертвами мошенников стали 167 человек, им причинен ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб, потерпевшим следует в гражданском порядке обратиться в суд с исками.