В Волжском пенсионер лишился более 230 тысяч рублей, надеясь на обряд исцеления
В Волжском от действий мошенницы пострадал 61-летний местный житель. Пенсионер позвонил на телефон «целительнице», которая пообещала провести с мужчиной обряд исцеления.
В Волжском от действий мошенницы пострадал 61-летний местный житель. Пенсионер позвонил на телефон «целительнице», которая пообещала провести с мужчиной обряд исцеления.
При этом, за свои услуги незнакомка попросила перевести на банковскую карту 230 тысяч рублей.
Деньги пенсионер перевел и с того момента про целительницу ничего не слышал. Поняв