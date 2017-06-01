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17:48 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском пенсионер лишился более 230 тысяч рублей, надеясь на обряд исцеления

В Волжском от действий мошенницы пострадал 61-летний местный житель. Пенсионер позвонил на телефон «целительнице», которая пообещала провести с мужчиной обряд исцеления.

Источник: РИАЦ

При этом, за свои услуги незнакомка попросила перевести на банковскую карту 230 тысяч рублей.

Деньги пенсионер перевел и с того момента про целительницу ничего не слышал. Поняв наконец-то, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

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