В Пермском крае сын украл у родителей 600 тысяч рублей

Жителя Соликамска обвиняют в том, что он украл 600 тысяч у родителей. Как рассказали в ГУВД по Пермскому краю, пенсионеры обратились в полицию марте этого года.

Они рассказали стражам порядка, что с ними в квартире живёт их безработный 32-летний сын. Когда пропали деньги, исчез и молодой человек. Поэтому родители заподозрили его в преступлении. Полицейские блудного сына нашли. Выяснилось, что мужчина обнаружил крупную сумму, когда делал уборку в доме. Он забрал деньги и уехал в Пермь. В краевом центре он за несколько дней умудрился потратить большую часть денег.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.