Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
11:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае сын украл у родителей 600 тысяч рублей

В первые же дни он спустил почти все деньги.

Жителя Соликамска обвиняют в том, что он украл 600 тысяч у родителей. Как рассказали в ГУВД по Пермскому краю, пенсионеры обратились в полицию марте этого года.

Они рассказали стражам порядка, что с ними в квартире живёт их безработный 32-летний сын. Когда пропали деньги, исчез и молодой человек. Поэтому родители заподозрили его в преступлении. Полицейские блудного сына нашли. Выяснилось, что мужчина обнаружил крупную сумму, когда делал уборку в доме. Он забрал деньги и уехал в Пермь. В краевом центре он за несколько дней умудрился потратить большую часть денег.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кубок по бодибилдингу среди тех, кому за 40. Фото
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: нам не нужны госкомпании в нефтяном секторе
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
В Подмосковье нашли еще двух проблемных застройщиков
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь