В Ростове из-за сильных ливней объявили штормовое предупреждение
На территории
На территории
В Ростове в ближайшие несколько часов ожидаются сильный ливень и шквальный ветер с порывами до 20−25 м/с, возможен град, сообщает Росгидрометцентр.
В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.
«Жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости и быть внимательными при парковке автомобилей. Желательно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин», — сообщает