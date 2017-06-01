В Ростове из-за сильных ливней объявили штормовое предупреждение

В Ростове в ближайшие несколько часов ожидаются сильный ливень и шквальный ветер с порывами до 20−25 м/с, возможен град, сообщает Росгидрометцентр.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.