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13:10 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове из-за сильных ливней объявили штормовое предупреждение

На территории Ростова-на-Дону ожидается сильный ливень и шквальный ветер.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове в ближайшие несколько часов ожидаются сильный ливень и шквальный ветер с порывами до 20−25 м/с, возможен град, сообщает Росгидрометцентр.

В связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.

«Жителям рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости и быть внимательными при парковке автомобилей. Желательно избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

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