В Петерубрге задержали женщину, задушившую мужа и спрятавшую труп в диване

Как уточняется в сообщении, 1 марта 2017 года в комнате одной из коммунальных квартир на улице Маркина в Петербурге в бельевой секции дивана был обнаружен разлагающийся труп неизвестного мужчины. Погибшим оказался неработающий житель Саратова.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Петроградского района задержана 33-летняя неработающая жительница Оренбургской области. Установлено, что в феврале 2017 года в указанной комнате во время внезапно возникшей ссоры она ремнем задушила своего мужа. Затем совместно с 32-летний знакомым, жителем Саратова, она спрятала труп в диван», — говорится в сообщении ГУМВД.