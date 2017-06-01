Поезд сообщением «Москва-Томск» насмерть сбил женщину в Нижегородской области. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России, ведомство уже организовало проведение проверки по данному факту.

Согласно информации, инцидент произошел 31 мая около 06:00 на станции Киселиха Нижегородской области Горьковской железной дороги. 46-летняя женщина переходила железнодорожные пути по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора в непосредственной близости перед железнодорожным составом и в этот момент ее сбил пассажирский поезд сообщением «Москва-Томск».

В результате полученных ранений женщина скончалась на месте аварии. Известно, что машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.