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13:12 (мск), источник: PROUFU.ru

По пути из Челябинска в Уфу пропал молодой парень

В Уфе разыскивают Евгения Штыку 1978 года рождения. Известно, что мужчина выехал в обед из Челябинска в Уфу 15 мая 2017 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Как сообщила ProUfu.ru волонтер отряда «Легион Спас» Татьяна, Евгений был за рулем черного Volkswagen Touareg. В Уфу он отправился в командировку. Кем работал Евгений, и какие дела у него были в столице Башкирии — неизвестно.

Как нам стало известно, Евгений Штыка родился на Украине, но большую часть жизни прожил в Челябинской области. Перед поездкой у него ни с кем не было конфликтов. У родных и близких никаких версий по поводу исчезновения нет.

Приметы: светлая кожа, голубые глаза, подстрижен наголо. На правом предплечье большое родимое пятно, вокруг которого сделана татуировка в виде паука. В день пропажи Евгений был одет в черный спортивный костюм.

Если вы обладаете какой-либо информацией, просьба сообщить по следующим телефонам:

8951 4551317, 89823413867.

Телефон горячей линии: (351) 2−777−911.

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