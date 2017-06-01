По пути из Челябинска в Уфу пропал молодой парень

Как сообщила ProUfu.ru волонтер отряда «Легион Спас» Татьяна, Евгений был за рулем черного Volkswagen Touareg. В Уфу он отправился в командировку. Кем работал Евгений, и какие дела у него были в столице Башкирии — неизвестно.

Как нам стало известно, Евгений Штыка родился на Украине, но большую часть жизни прожил в Челябинской области. Перед поездкой у него ни с кем не было конфликтов. У родных и близких никаких версий по поводу исчезновения нет.