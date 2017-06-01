По пути из Челябинска в Уфу пропал молодой парень
В Уфе разыскивают Евгения Штыку 1978 года рождения. Известно, что мужчина выехал в обед из Челябинска в Уфу 15 мая 2017 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.
В Уфе разыскивают Евгения Штыку 1978 года рождения. Известно, что мужчина выехал в обед из Челябинска в Уфу 15 мая 2017 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Как сообщила ProUfu.ru волонтер отряда «Легион Спас» Татьяна, Евгений был за рулем черного Volkswagen Touareg. В Уфу он отправился в командировку. Кем работал Евгений, и какие дела у него были в столице Башкирии — неизвестно.
Как нам стало известно, Евгений Штыка родился на Украине, но большую часть жизни прожил в Челябинской области. Перед поездкой у него ни с кем не было конфликтов. У родных и близких никаких версий по поводу исчезновения нет.
Приметы: светлая кожа, голубые глаза, подстрижен наголо. На правом предплечье большое родимое пятно, вокруг которого сделана татуировка в виде паука. В день пропажи Евгений был одет в черный спортивный костюм.
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