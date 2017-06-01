«Курьеры» литовских зеков-мошенников задержаны в Минске

Более 10 пожилых минчан отдали сообщникам литовских зеков-мошенников, которые приезжали в Минск почти 20 тысяч долларов. По данным литовского Департамента тюрем, курьеры-сообщники заключенных прилетали на самолете в Минск, пользуясь возможностью пятидневного безвизового въезда в Беларусь.

Как рассказали Sputnik в белорусских правоохранительных органах, еще в апреле 2017 года в милицию обратился минчанин, который сообщил, что жертвой мошенников стала его пожилая мать. Пока его не было дома, неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ее сын совершил ДТП, в котором пострадал человек. У женщины потребовали деньги, чтобы «решить все мирным путем», она одолжила 2000 долларов и перечислила по указанному адресу, рассказали собеседники агентства.

По их словам, это был не первый подобный случай. Как отметили в ГУВД Минска, с начала 2017 года сотрудниками минской милиции за подобного рода мошеннические действия с поличным был задержан ряд граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст.209 «Мошенничество» Уголовного кодекса Беларуси.

В свою очередь заместитель начальника второго управления главного управления уголовного розыска МВД Андрей Микулич, отметил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что деньги у доверчивых стариков выманивать не мошенник-одиночка, а целая группа злоумышленников.

По его словам, пожилые люди были настолько напуганы телефонным разговором, что даже не задумывались о том, что курьер, который должен был забрать деньги «для спасения», приходил в квартиру через несколько минут после беседы с «доброжелателем».

Было установлено, что курьер дежурил возле дома пенсионеров пока его напарник «обрабатывал» человека по телефону. «Роль курьера в разный период поочередно исполняли несколько человек, специально для этого приезжавших в Минск из-за рубежа», — сказали в МВД.

По данным правоохранительных органов, всего в Минске от действий мошенников пострадали более 10 граждан, сумма ущерба составила более 20 тысяч долларов, еще 60 тысячами долларов они пытались завладеть, если бы не были задержаны.