МЧС РТ разъяснило правила поведения при объявлении штормового предупреждения

«Самое главное — если вы получили штормовое предупреждение, надо смотреть на то, где вы находитесь. Если вы в помещении, необходимо закрыть все окна, создать необходимый запас воды и продуктов питания. По мере возможности не выходить на улицу без экстренной необходимости. Если она все же возникла, сообщите о местоположении близким. Больше усилий следует приложить тем жителям многоквартирных домов, у кого есть балконы и лоджии. Многие устраивают на балконах склады, и затем это все оказывается на улице и может повлиять на жизни других людей», — пояснил спикер.

«Если же вы находитесь на улице, необходимо найти укрытие — это может быть капитальное строение или автомобиль, ни в коем случае не дерево. Если вы находитесь в дороге, нужно предусмотреть возможность остановки, покинуть автомобиль и перейти в здание», — добавил Гисмятов.