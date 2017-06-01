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16:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС РТ разъяснило правила поведения при объявлении штормового предупреждения

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» разъяснил, как нужно вести себя при получении штормового предупреждения.

Источник: ИА Татар-информ

«Самое главное — если вы получили штормовое предупреждение, надо смотреть на то, где вы находитесь. Если вы в помещении, необходимо закрыть все окна, создать необходимый запас воды и продуктов питания. По мере возможности не выходить на улицу без экстренной необходимости. Если она все же возникла, сообщите о местоположении близким. Больше усилий следует приложить тем жителям многоквартирных домов, у кого есть балконы и лоджии. Многие устраивают на балконах склады, и затем это все оказывается на улице и может повлиять на жизни других людей», — пояснил спикер.

«Если же вы находитесь на улице, необходимо найти укрытие — это может быть капитальное строение или автомобиль, ни в коем случае не дерево. Если вы находитесь в дороге, нужно предусмотреть возможность остановки, покинуть автомобиль и перейти в здание», — добавил Гисмятов.

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