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16:21 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Калаче под LADA Granta провалился асфальт

ЧП произошло на улице III Интернационала.

Источник: РИА "Воронеж"

Асфальт провалился под автомобилем LADA Granta в Калаче во вторник, 30 мая. Колесо машины оказалось в яме рядом с люком возле домов № 2 и 4 на улице III Интернационала. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал водитель машины Александр Беликов в четверг, 1 июня.

Житель Бутурлиновки, 40-летний Александр Беликов приехал в Калач по работе.

— Не сразу понял, что произошло. Тронулся, медленно поехал вперед несколько метров и вдруг услышал хруст. Затем машина осела на одну сторону. Автомобилю всего полгода. До этого ни в каких авариях не был, — пояснил Александр Беликов.

У автомобиля повредилось крыло. Сотрудники Калачеевского отдела ГИБДД составили акт.

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