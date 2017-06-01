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16:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Случай смерти от крымской геморрагической лихорадки зафиксирован на Дону

Случай смерти больного крымской геморрагической лихорадкой зафиксирован в Ростовской области, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

«По данным референс-центра по мониторингу за возбудителем Крымской геморрагической лихорадки на территориях Южного, Северо-Кавказского и Кавказского федеральных округов по состоянию на 25.05.2017 г. зарегистрировано 16 случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, в том числе в Ставропольском крае — 3 случая, в Ростовской области — 10 случаев, в Республике Калмыкия — 3 случая. Один случай Крымской геморрагической лихорадки закончился летальным исходом (Ростовская область)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области два человека заболели КГЛ в Сальском районе, по одному — в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Дубовском, Зимовниковском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском и Целинском районах.

Также на Дону зарегистрировано шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

За помощью к медикам в связи с укусами клещей обратились 2397 человек, в том числе 836 детей.

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