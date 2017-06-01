Случай смерти от крымской геморрагической лихорадки зафиксирован на Дону
Случай смерти больного крымской геморрагической лихорадкой зафиксирован в Ростовской области, сообщает
Случай смерти больного крымской геморрагической лихорадкой зафиксирован в Ростовской области, сообщает
«По данным
Как сообщалось ранее, в Ростовской области два человека заболели КГЛ в Сальском районе, по одному — в
Также на Дону зарегистрировано шесть случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
За помощью к медикам в связи с укусами клещей обратились 2397 человек, в том числе 836 детей.