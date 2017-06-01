Экс-глава администрации Мирного отправлен на три года в колонию

Вынесен приговор бывшему главе администрации городского поселения Мирный Красноярского района Самарской области Вадиму Вдовину, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в 2008 и 2011 годах Вдовин, нарушив положения Жилищного кодекса РФ, незаконно вынес два постановления о выделении жилых помещений по договору социального найма двум гражданам, которые получили право на бессрочное владение и пользование указанным жилыми помещениями.

Своими противоправными действиями Вдовин нарушил права других граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Суд приговорил Вдовина к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.