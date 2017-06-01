Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
«Пусть попробуют»: Миллер высказался о рисках отбора Киевом газа
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
Настя Каменских удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
Максакова о жизни с криминальным авторитетом
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10В тени красоты
16:25 (мск), источник: АиФ Самара

Экс-глава администрации Мирного отправлен на три года в колонию

Суд признал бывшего главу администрации Мирного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вынесен приговор бывшему главе администрации городского поселения Мирный Красноярского района Самарской области Вадиму Вдовину, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что в 2008 и 2011 годах Вдовин, нарушив положения Жилищного кодекса РФ, незаконно вынес два постановления о выделении жилых помещений по договору социального найма двум гражданам, которые получили право на бессрочное владение и пользование указанным жилыми помещениями.

Своими противоправными действиями Вдовин нарушил права других граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Суд приговорил Вдовина к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что прячется за ГОСТом? Как найти продукты, сделанные по стандарту
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
Киев заявил о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN
Итальянский тренер Роберто Манчини возглавил «Зенит»
С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «Это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Елена Исинбаева показала подросшую дочь Спортсменка впервые «вывела в свет» трехлетнюю Еву.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь