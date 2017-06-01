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16:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автовладелец взыскал ущерб за поврежденные снегом машины

В результате падения с крыши наледи машины получили повреждения.

Автовладелец взыскал с собственников здания в Дзержинске ущерб за поврежденные снегом машины, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Прошедшей зимой в результате схода наледи с крыши нежилого дома на припаркованные рядом автомобили, машины получили механические повреждения. Истец просил суд взыскать с ответчиков ущерб в размере 245 773 рублей и судебные расходы. Суд посчитал доводы мужчины справедливыми, поскольку собственники здания обязаны своевременно очищать крыши от снега.

Вместе с тем, при определении размера ущерба был принят во внимание тот факт, что на месте парковки имелась предупреждающая надпись «Машины не ставить!», и пострадавший знал о возможных последствиях. В связи с этим размер подлежащего возмещению ущерба по решению суда был снижен на 25%, в пользу потерпевшего взыскано 184 329 рублей.

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