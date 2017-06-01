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17:08 (мск), источник: ТАСС

Захарченко: генерал-майор МВД Лаушкин признался в передаче $800 тыс. взятки от ресторатора

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Генерал-майор МВД Алексей Лаушкин передавал взятку в размере $800 тысяч от ресторатора Меди Дусса полковнику ФСБ Дмитрию Сенину.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в Басманном суде Москвы обвиняемый в получении взяток бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

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«По версии следствия, Сенин курировал мои взаимоотношения с генералом Лаушкиным. В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину», — сказал Захарченко. По его словам, деньги были переданы Сенину за общее покровительство. Также полковник заметил, что «с Лаушкиным знаком не был».

Экс-полицейский также рассказал, что с 1 декабря 2013 по 1 декабря 2014 был начальником отдела, который курировал сферу рыбоводства и рыболовства.

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин ранее возглавлял управление Росгвардии по Московской области. Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск. Полковник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

La Mare — сеть элитных рыбных ресторанов и лавок.

Захарченко и взятки

При обыске в квартире Захарченко на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили в различной валюте денег на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник утверждает, что квартира, где их изъяли, принадлежит его сестре.

Следствие до сих пор устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в Нота-банке о предстоящих в этой кредитной организации обысках. Источник предполагал, что дело в отношении Захарченко, его задержание и последовавший арест связаны с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка, а часть этих денег и была обнаружена при обыске у высокопоставленного сотрудника МВД.

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Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.

2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере, но никаких подробностей тогда не раскрыл. Позже адвокат Александр Горбатенко в суде рассказал, что следствие полагает, что Захарченко получил 800 тыс. долларов от Меди Дусса — владельца ресторана «Ла Маре».

Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов — генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин, являющийся родственником Захарченко.

Кроме того, полковнику МВД вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей от все того же ресторатора, который предоставил ему скидку на указанную сумму. По словам адвоката, дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей «за общее покровительство» от Анатолия Пшегорницкого — бывшего председателя совета директоров компании «Русинжиниринг».

Комментарии
4
valerij ivanov
Закапывать.живьем.че жалеть то? Кто нас пожалеет?
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А Б
Данное сообщение ещё раз демонстрирует тот факт, насколько глубоко коррупция пронизала правоохранительные органы РФ.
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александр агеев
такое ощущение что всех подряд брать от генерала и ниже до подполковника и сажать
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