Захарченко: генерал-майор МВД Лаушкин признался в передаче $800 тыс. взятки от ресторатора
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/.
Об этом заявил в Басманном суде Москвы обвиняемый в получении взяток бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко, передает корреспондент ТАСС.
«По версии следствия, Сенин курировал мои взаимоотношения с генералом Лаушкиным. В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину», — сказал Захарченко. По его словам, деньги были переданы Сенину за общее покровительство. Также полковник заметил, что «с Лаушкиным знаком не был».
La Mare — сеть элитных рыбных ресторанов и лавок.
Захарченко и взятки
При обыске в квартире Захарченко на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили в различной валюте денег на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник утверждает, что квартира, где их изъяли, принадлежит его сестре.
Следствие до сих пор устанавливает происхождение этих денежных средств. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко предупредил фигурантов дела о хищении в
Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, а также в получении взяток по трем эпизодам.
2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что
Как выяснилось, посредниками во взяточничестве выступили не менее высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов —
Кроме того, полковнику МВД вменяется получение взятки в размере 3,5 млн рублей от все того же ресторатора, который предоставил ему скидку на указанную сумму. По словам адвоката, дисконтная карта была оформлена на Лаушкина. Захарченко также обвиняется в получении взятки в размере 7 млн рублей «за общее покровительство» от Анатолия Пшегорницкого — бывшего председателя совета директоров компании «Русинжиниринг».