Захарченко: генерал-майор МВД Лаушкин признался в передаче $800 тыс. взятки от ресторатора

Об этом заявил в Басманном суде Москвы обвиняемый в получении взяток бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко, передает корреспондент ТАСС.

«По версии следствия, Сенин курировал мои взаимоотношения с генералом Лаушкиным. В материалах дела есть данные, что Лаушкин признался, что он вел переговоры касательно взятки в 800 тыс. долларов от ресторатора Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину», — сказал Захарченко. По его словам, деньги были переданы Сенину за общее покровительство. Также полковник заметил, что «с Лаушкиным знаком не был».

Экс-полицейский также рассказал, что с 1 декабря 2013 по 1 декабря 2014 был начальником отдела, который курировал сферу рыбоводства и рыболовства.

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин ранее возглавлял управление Росгвардии по Московской области. Как ранее сообщал ТАСС информированный источник, он находится на территории Грузии и объявлен в оперативный розыск. Полковник ФСБ Сенин, по данным следствия, также скрылся и объявлен в розыск.

La Mare — сеть элитных рыбных ресторанов и лавок.

Захарченко и взятки

При обыске в квартире Захарченко на Ломоносовском проспекте в Москве обнаружили в различной валюте денег на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник утверждает, что квартира, где их изъяли, принадлежит его сестре.