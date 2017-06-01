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17:54 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде задержали группу подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области задержали членов организованной группы по подозрению в причастности к мошенничеству в сфере кредитования.

Источник: РИАЦ

Установлено, что 54-летняя жительница Ворошиловского района, оказывающая риелторские услуги, подыскивала на территории города земельные участки, хозяева которых длительное время не вели на них какую-либо деятельность. Вступая с владельцами в сговор, подозреваемая убеждала их совершить сделки купли-продажи, используя при этом подложные технические паспорта, свидетельствующие о якобы наличии на земельном участке жилого строения. Впоследствии на основании поддельных документов и иной технической документации, земельные участки с несуществующими домами регистрировались в государственных органах.

Новыми владельцами выступали лица, зачастую ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое вознаграждение при содействии подозреваемой обращались в банк для оформления ипотеки. Полученные по подложным документам денежные средства присваивались, а платежи по кредитам не осуществлялись. Таким образом, было осуществлено 8 вторичных сделок по продаже земельных участков с несуществующими капитальными строениями. Общий ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, в которую было вовлечено еще 12 участников, составил более 12 млн рублей.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание за такие деяния предполагает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Предполагаемому организатору противоправной деятельности и 39-летней активной участнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов совершения фактов мошенничества.

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