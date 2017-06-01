В Волгограде задержали группу подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования
В ходе проведения комплекса
В ходе проведения комплекса
Установлено, что 54-летняя жительница Ворошиловского района, оказывающая риелторские услуги, подыскивала на территории города земельные участки, хозяева которых длительное время не вели на них
Новыми владельцами выступали лица, зачастую ведущие асоциальный образ жизни, которые за небольшое вознаграждение при содействии подозреваемой обращались в банк для оформления ипотеки. Полученные по подложным документам денежные средства присваивались, а платежи по кредитам не осуществлялись. Таким образом, было осуществлено 8 вторичных сделок по продаже земельных участков с несуществующими капитальными строениями. Общий ущерб, причиненный в результате противоправной деятельности, в которую было вовлечено еще 12 участников, составил более 12 млн рублей.
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ — «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание за такие деяния предполагает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Предполагаемому организатору противоправной деятельности и 39-летней активной участнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов совершения фактов мошенничества.