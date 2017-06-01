Более 11 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за ветра
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около 11,5 тысячи человек остались без электроснабжения в Нижегородской области
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около 11,5 тысячи человек остались без электроснабжения в Нижегородской области
Отключения начались в четверг с 14.00
«С 14.00 по настоящее время
На данном этапе проводятся
Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения