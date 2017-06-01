Более 11 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за ветра

Отключения начались в четверг с 14.00 из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сопровождающегося дождем.

«С 14.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 15 м/с) на территории Нижегородской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (филиал ПАО “МРСК Центра и Приволжья” — “Нижновэнерго”)… Без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 11,5 тысячи человек)», — говорится в сообщении.

На данном этапе проводятся аварийно-восстановительные работы, а также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения, отмечают в ведомстве.