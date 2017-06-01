В России придумали новые способы борьбы с тонировкой

Во Владимирской области объявлена масштабная операция «Тонировка». При этом, как сообщает региональное управление ГИБДД, «целенаправленные мероприятия по массовой отработке автопотока будут проводиться группами нарядов ДПС ГИБДД», которым будут помогать «максимальное количество личного состава подразделений Госавтоинспекции», а также «участковые уполномоченные полиции и сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».

В негласных беседах сотрудники ГИБДД из других регионов подтвердили редакции «Авто Mail.Ru», что вскоре аналогичные рейды стартуют по всей стране, притом для борьбы с тонировкой «по указанию из Москвы» впервые планируется массово привлекать участковых уполномоченных и патрульную полицию.

Действовать участковым и ппсникам предстоит по следующей схеме: увидев затонированную машину, сотрудники полиции должны будут сообщить своим коллегам из ГИБДД марку, модель и номер автомобиля, а также адрес, где он припаркован (или координаты, в какую сторону движется авто). В свою очередь, инспекторы ГИБДД выедут по указанному адресу, чтобы провести замеры и (в случае несоответствия стёкол нормам) выписать нарушителю штраф.