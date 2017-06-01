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18:37 (мск)

В России придумали новые способы борьбы с тонировкой

«Охотиться» за тонированными сверх норматива автомобилями будут не только наряды Дорожно-патрульной службы.

Источник: РИА "Новости"

Во Владимирской области объявлена масштабная операция «Тонировка». При этом, как сообщает региональное управление ГИБДД, «целенаправленные мероприятия по массовой отработке автопотока будут проводиться группами нарядов ДПС ГИБДД», которым будут помогать «максимальное количество личного состава подразделений Госавтоинспекции», а также «участковые уполномоченные полиции и сотрудники строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».

В негласных беседах сотрудники ГИБДД из других регионов подтвердили редакции «Авто Mail.Ru», что вскоре аналогичные рейды стартуют по всей стране, притом для борьбы с тонировкой «по указанию из Москвы» впервые планируется массово привлекать участковых уполномоченных и патрульную полицию.

Действовать участковым и ппсникам предстоит по следующей схеме: увидев затонированную машину, сотрудники полиции должны будут сообщить своим коллегам из ГИБДД марку, модель и номер автомобиля, а также адрес, где он припаркован (или координаты, в какую сторону движется авто). В свою очередь, инспекторы ГИБДД выедут по указанному адресу, чтобы провести замеры и (в случае несоответствия стёкол нормам) выписать нарушителю штраф.

Скорее всего, подобные рейды пройдут по всей стране. Для автомобилиста важно знать несколько моментов. Первый: протокол составляется только после измерения. То есть «на глазок» здесь не работает. Второе: вы вправе потребовать показать вам сертификат устройства, которым будут производить замеры. Ну, и, конечно, без вас никто ничего измерять не должен.
Максим Толмачев
автоюрист

Таким образом, «под рейд» попадут даже те транспортные средства, которые припаркованы во дворах или перед торговыми и офисными центрами — такая практика до текущего момента не применялась. Впрочем, оштрафовать владельца машины, не проверяя светопропускаемость стёкол, сотрудники полиции не могут.

Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП, сотрудник ГИБДД, руководствуясь пунктом 63 Административного регламента, вправе остановить транспортное средство и произвести замер светопропускания соответствующего стекла только при помощи прибора. Такой прибор должен быть сертифицирован. То есть если прибор не использовался [во время проверки], вы вправе обжаловать решение, ссылаясь на закон.
Сергей Иванов
автоюрист
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