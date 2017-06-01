Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Суд разъяснил, какие квартиры надо давать жильцам хрущевок
У детей Сандры Буллок появился отец
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Пусть попробуют": Миллер ответил на риск отбора Украиной газа
СМИ: в ДНР получен дрон США с секретными данными
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о желании взять Москву - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
8«Суперлюди» Японии
20Крепостные стены XXI века
15Последствия урагана в Москве
20:24 (мск), источник: Publika.md

По подозрению в коррупции задержали главу таможенного поста и троих его подчиненных

Главу таможенного поста Почты Молдовы и троих его подчиненных задержали по подозрению в коррупции. По данным следствия, они вымогали у людей деньги в обход оформления таможенных документов на посылки из-за границы.

Источник: Publika.md

За год ущерб государству от их действий составил почти пять миллионов леев.

По данному уголовному делу также проходят один почтовый оператор и администраторы двух частных компаний. Еще трое таможенников на время следствия останутся на свободе. Получив взятку, подозреваемые выдавали ему посылку в обход таможенных сборов.

«Почти 19−20 тысяч уже набралось. Завтра будеи еще около десяти».

Людям, которые отказывались платить деньги, угрожали затягиванием растаможки. Организатором преступной схемы выступал глава таможенного поста на предприятии «Почта Молдовы». Он давал указания, проводить ли тщательную проверку посылки. Во время обысков в кабинетах и домах подозреваемых изъяли денежных средств в разной валюте на общую сумму 142 тысячи леев.

«Один остается здесь, трое — за мной. Никому не выходить. Мы проведем обыск. Встаньте, пожалуйста, из-за стола».

У подозреваемых обнаружили также оружие, а также около 40 швейных машин без документов о происхождении. Руководство Таможенной службы начало внутреннее расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа
Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией
Проносить алкоголь из duty free в самолет могут запретить
Россия оказалась ниже КНДР в рейтинге миролюбивых стран
«Яндекс» закрывает офисы в Киеве и Одессе
Захарченко: генерал МВД признался в передаче взятки
Путин ответил на вопрос о покушениях поговоркой о судьбе
Спорт
Манчини: «Зенит» — лучший клуб РФ, мы обязательно завоюем трофеи Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал своё назначение на должность главного тренера "Зенита"
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику Теперь официально: модель вскоре станет мамой во второй раз.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь