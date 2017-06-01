По подозрению в коррупции задержали главу таможенного поста и троих его подчиненных

За год ущерб государству от их действий составил почти пять миллионов леев.

По данному уголовному делу также проходят один почтовый оператор и администраторы двух частных компаний. Еще трое таможенников на время следствия останутся на свободе. Получив взятку, подозреваемые выдавали ему посылку в обход таможенных сборов.

«Почти 19−20 тысяч уже набралось. Завтра будеи еще около десяти».

Людям, которые отказывались платить деньги, угрожали затягиванием растаможки. Организатором преступной схемы выступал глава таможенного поста на предприятии «Почта Молдовы». Он давал указания, проводить ли тщательную проверку посылки. Во время обысков в кабинетах и домах подозреваемых изъяли денежных средств в разной валюте на общую сумму 142 тысячи леев.

«Один остается здесь, трое — за мной. Никому не выходить. Мы проведем обыск. Встаньте, пожалуйста, из-за стола».

У подозреваемых обнаружили также оружие, а также около 40 швейных машин без документов о происхождении. Руководство Таможенной службы начало внутреннее расследование. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы.