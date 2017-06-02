В Самаре из-за упавшего дерева пострадал мужчина

Предположительно, мужчина получил ряд травм, в том числе имелось подозрение на травму головы и повреждение позвоночника. Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской «скорой» оказали ему помощь на месте и увезли пострадавшего в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.