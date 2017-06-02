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08:50 (мск), источник: Volga News

В Самаре из-за упавшего дерева пострадал мужчина

В четверг, 1 июня, примерно в 17:29, по предварительным данным, у дома на ул. Батайской в Самаре упавшее из-за ветра дерево придавило 59-летнего мужчину.

Предположительно, мужчина получил ряд травм, в том числе имелось подозрение на травму головы и повреждение позвоночника. Прибывшие на вызов к пострадавшему врачи самарской «скорой» оказали ему помощь на месте и увезли пострадавшего в лечебное учреждение, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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